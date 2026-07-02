Кинолог Карапетьянц посоветовал не заводить собаку одиноким карьеристам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одиноким людям с плотным графиком и частыми командировками не стоит заводить собаку. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился кинолог Константин Карапетьянц.

2 июля отмечается Международный день собак. Эксперт отметил, что эти животные обладают удивительной способностью генерировать положительную энергию и даже кратковременное общение с ними может делать людей спокойнее и снимать накопившийся стресс.

Однако заводить животное только из-за этого или, как многие делают, чтобы скрасить одиночество, нельзя. Плюс решение ни в коем случае не должно быть спонтанным: важно очень многое предусмотреть и обдумать.





Константин Карапетьянц кинолог Прежде всего следует быть готовым с финансовой точки зрения, потому что будут затраты на корм, ветеринарное обслуживание и воспитание, особенно если у собаки возникнут какие-то поведенческие проблемы.

Также важно учитывать, что животное требует постоянного внимания и как минимум двух часов прогулки ежедневно. При этом разлука с хозяином даже на день может быть большим стрессом для пса. Поэтому одиноким людям, которые постоянно заняты на работе, часто задерживаются и уезжают в командировки, категорически не стоит заводить собаку, предупредил кинолог.

"Если же у человека есть семья, то очень важно получить согласие всех ее членов на то, чтобы завести питомца. Потому что, если собака станет для кого-то раздражающим нежданным гостем, она будет это чувствовать и нервничать. К тому же взаимоотношения между родными на этой почве могут страдать", – отметил Карапетьянц.

Что касается скромных жилищных условий, то это не может быть помехой для собаки. Даже в маленькой студии она найдет себе место. Главное – соизмерять свои возможности и не выбирать крупную породу, посоветовал кинолог.





Константин Карапетьянц кинолог Хорошим компаньоном собака станет для людей пожилого возраста, потому что она не даст им скучать и засиживаться дома на диване: хочешь или не хочешь, а придется каждый день выходить на прогулку.

При этом ни в коем случае собака не должна быть неожиданным подарком, в том числе детям, – в таком случае высок риск, что она будет восприниматься как игрушка, подчеркнул Карапетьянц.

Ранее ветеринарный врач-хирург Екатерина Гуляева предупредила, что небольшие породы собак требуют особого внимания при переноске в рюкзаке. У них небольшие дыхательные пути, и риск перегреться всегда высок.

