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25 июня, 18:46

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Эксперт Гуляева предостерегла владельцев шпицев и чихуахуа от покупки переносок-рюкзаков

Ветеринар рассказала, каких питомцев опасно переносить в рюкзаках

Фото: MAX/"Москва онлайн | Новости Москвы"

Шпицев, йоркширских терьеров и чихуахуа нужно с особой осторожностью переносить в рюкзаках. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач-хирург Екатерина Гуляева.

Ранее пользователи Сети заметили на Ленинградском вокзале в Москве, как женщина несет сразу двух шпицев в одном тесном рюкзаке. При этом вентиляционные отверстия располагались лишь в самом низу конструкции.

По мнению ветеринара, переносить животных таким образом очень опасно.

"Если в рюкзак не поступает достаточное количество воздуха, питомец рискует получить тепловой удар. В таком случае животное может даже погибнуть", – отметила эксперт.

Поэтому, во-первых, владелец должен правильно выбирать такой рюкзак. Важно, чтобы у питомца было некоторое пространство сверху и по бокам, чтобы животное комфортно себя чувствовало и могло свободно дышать, добавила Гуляева.

Во-вторых, следует постоянно контролировать ситуацию и периодически доставать собаку, осматривать слизистые. Если они бледно-розовые, значит, все нормально, а если бордово-красные – питомцу жарко. При этом тяжелое дыхание не обязательно связано с тем, что вентиляция в переноске плохо работает. Во всем может быть виновато волнение, которое способно возникать, даже когда хозяин несет кошку или собаку на руках.
Екатерина Гуляева
ветеринарный врач-хирург

Также важно всегда учитывать погодные условия: если на улице уже ближе к 30 градусам тепла, нужно стараться оставлять питомца дома. В противном случае стоит использовать хотя бы классическую переноску с двумя большими вентиляционными отверстиями с каждой стороны.

Особенное внимание должно уделяться шпицам, йоркширским терьерам, чихуахуа и другим небольшим породам, потому что у них небольшие дыхательные пути и риск перегреться всегда высок. То же самое касается всех брахицефальных пород: мопсов, бульдогов и так далее. У них бывают проблемы с дыханием из-за анатомических особенностей черепа, пояснила ветеринар.

Ранее зоопсихолог Марианна Гладких рассказала, как помочь питомцам пережить грозу. Нужно закрыть плотными шторами все окна, чтобы оградить животное хотя бы от световых эффектов, которые будут усиливать панику и страх. Также необходимо обеспечить доступ к укромным местам, где получится спрятаться.

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Трошина Любовь

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