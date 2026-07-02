Al Hadath: новый раунд переговоров США и Ирана запланирован на 18 июля

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Следующий раунд переговорного процесса между Соединенными Штатами и Ираном стартует 18 июля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленного источника.

Где именно встретятся делегации двух стран, пока не известно.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля 2026 года. Тогда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам. Исламская Республика дала военный ответ. После этого Иран закрыл для судоходства Ормузский пролив.

В начале апреля стороны заключили перемирие. Однако в начале июня иранские военные сбили над Ормузским проливом американский ударный вертолет AH-64 Apache. В ответ на это США нанесли удары по территории Ирана.

Стороны вновь пошли друг другу навстречу и 17 июня президент США Дональд Трам, и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании.

Позже в этом месяце перемирие чуть не рухнуло после атаки США на торговое судно иранцев. Республика в ответ ударила по американским базам в Кувейте и Бахрейне.

После этого Вашингтон и Тегеран вновь сели за стол переговоров. Как сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, в Дохе удалось достигнуть определенного прогресса.