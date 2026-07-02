Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 14:40

Политика
Главная / Новости /

Al Hadath: новый раунд переговоров США и Ирана запланирован на 18 июля

Новый раунд переговоров США и Ирана запланирован на 18 июля

Фото: 123RF.com/modnadeem

Следующий раунд переговорного процесса между Соединенными Штатами и Ираном стартует 18 июля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленного источника.

Где именно встретятся делегации двух стран, пока не известно.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля 2026 года. Тогда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам. Исламская Республика дала военный ответ. После этого Иран закрыл для судоходства Ормузский пролив.

В начале апреля стороны заключили перемирие. Однако в начале июня иранские военные сбили над Ормузским проливом американский ударный вертолет AH-64 Apache. В ответ на это США нанесли удары по территории Ирана.

Стороны вновь пошли друг другу навстречу и 17 июня президент США Дональд Трам, и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании.

Позже в этом месяце перемирие чуть не рухнуло после атаки США на торговое судно иранцев. Республика в ответ ударила по американским базам в Кувейте и Бахрейне.

После этого Вашингтон и Тегеран вновь сели за стол переговоров. Как сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, в Дохе удалось достигнуть определенного прогресса.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика