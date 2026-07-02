01:20Политика
МИД Катара сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана в Дохе
Фото: depositphotos/lkpro
Посредники из Катара и Пакистана завершили в Дохе непрямые переговоры с представителями США и Ирана. На консультациях был достигнут определенный прогресс, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Стороны также договорились продолжить диалог по меморандуму о взаимопонимании. Следующую встречу назначат в ближайшее время, после завершения траурных мероприятий в связи с кончиной бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Ранее в Иране заявили, что США нарушили два пункта заключенного меморандума, поддержав действия своих прокси-сил в регионе, а также продолжив эскалацию напряженности в Ормузском проливе.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения нового военного удара по Ирану, который может привести к ликвидации республики. По его мнению, Тегеран, вероятно, так и не извлечет уроков из текущей ситуации.
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