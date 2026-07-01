Собянин: еще два БПЛА сбиты на подлете к Москве

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще два вражеских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Утром 1 июля над территорией столичного региона перехватили и уничтожили шесть украинских дронов. Вечером того же дня силы ПВО сбили еще один беспилотник.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Однако позже Росавиация отменила ограничения и авиагавани вернулись к штатному режиму работы.