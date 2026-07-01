01 июля, 20:56Транспорт
В аэропорту Жуковский ввели ограничения
Фото: Агентство "Москва"
В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры безопасности ранее также вводились в аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани принимали и выпускали самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства.
Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Позже ограничения на полеты в московских аэропортах были полностью сняты.