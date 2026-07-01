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01 июля, 21:19

Мэр Москвы

Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО министерства обороны РФ уничтожили вражеский БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Атака украинских дронов на столицу началась утром 1 июля. Тогда на подлете к столице силы ПВО нейтрализовали шесть беспилотников.

В связи с угрозой в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов, воздушные гавани работали по согласованию с соответствующими органами.

Позже Росавиация сообщила, что ограничения сняты и аэропорты вернулись к штатной работе. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании и просили следить за статусом рейсов на табло.

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