01 июля, 21:19Мэр Москвы
Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силы ПВО министерства обороны РФ уничтожили вражеский БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Атака украинских дронов на столицу началась утром 1 июля. Тогда на подлете к столице силы ПВО нейтрализовали шесть беспилотников.
В связи с угрозой в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов, воздушные гавани работали по согласованию с соответствующими органами.
Позже Росавиация сообщила, что ограничения сняты и аэропорты вернулись к штатной работе. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании и просили следить за статусом рейсов на табло.
ВС РФ за сутки освободили еще три населенных пункта