01 июля, 10:53Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже шести БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сергей Собянин сообщил о пресечении еще одной атаки на Московский регион. В этот раз сбиты три вражеских дрона, следует из поста мэра столицы в мессенджере МАХ.
По словам градоначальника, в работе на месте падения фрагментов беспилотников задействованы сотрудники экстренных служб.
Прилеты первых БПЛА в среду, 1 июля, были зафиксированы примерно в 10:49 по местному времени. Для их нейтрализации были привлечены силы ПВО Минобороны.
К настоящему моменту общее количество перехваченных ударных аппаратов составило шесть.