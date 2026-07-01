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01 июля, 10:53

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже шести БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил о пресечении еще одной атаки на Московский регион. В этот раз сбиты три вражеских дрона, следует из поста мэра столицы в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, в работе на месте падения фрагментов беспилотников задействованы сотрудники экстренных служб.

Прилеты первых БПЛА в среду, 1 июля, были зафиксированы примерно в 10:49 по местному времени. Для их нейтрализации были привлечены силы ПВО Минобороны.

К настоящему моменту общее количество перехваченных ударных аппаратов составило шесть.

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