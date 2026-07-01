Силы ПВО за ночь сбили 179 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 июля нейтрализовали над российскими регионами 179 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В период с 21:00 30 июня до 08:00 1 июля БПЛА были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями.

Кроме того, дроны были сбиты над территорией Московского региона, Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Во время отражения атаки беспилотника над Пензенской областью обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте происшествия уже работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия ЧП.

