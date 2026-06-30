Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московской области начала работу горячая линия для пострадавших после ночной атаки дронов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

Для получения правовой помощи пострадавшие могут обратиться по телефону 8 (916) 240-31-28.

Кроме того, личный контроль за ситуацией, по указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина, осуществляют городские прокуроры. Они также обеспечивают взаимодействие с разными ведомствами, чтобы оказать пострадавшим всестороннюю помощь.

Атака на столичный регион началась с полуночи вторника, 30 июня. Всего силы ПВО и РЭБ сбили 60 БПЛА в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске.

После падения обломков БПЛА возник пожар в частном доме в Егорьевске. Из-под завалов спасли двух взрослых и двух детей, однако по пути в больницу скончался шестимесячный младенец.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что смерть ребенка является прямым последствием действий киевского режима, и призвал мировое сообщество обратить внимание на преступления украинских властей.

Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов, в свою очередь, подчеркнул, что пострадавшей семье будет оказана материальная помощь. Ситуация передана на контроль губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

