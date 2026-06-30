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30 июня, 12:34

Происшествия

Песков назвал гибель ребенка в Подмосковье результатом действий Киева

Фото: kremlin.ru

Гибель ребенка в подмосковном Егорьевске в результате атаки беспилотника является прямым последствием действий киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Об этом должны знать все. И об этом должны помнить все", – подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия вновь выступила с призывом к мировому сообществу обратить внимание на преступления киевского режима.

В ночь на 30 июня при падении дрона в Егорьевске загорелся частный дом. Из-под завалов спасли двух взрослых и двух детей, но по пути в больницу шестимесячный младенец скончался. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье и пообещал поддержку. Остальных пострадавших доставили в медучреждения.

Всего силы ПВО и РЭБ сбили 60 БПЛА в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске. В Дубне повреждено административное здание, в Павлово-Посадском округе дрон рухнул на частный дом, пострадавших нет.

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