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30 июня, 07:48

Происшествия

Силы ПВО уничтожили 419 украинских БПЛА над Россией за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО в ночь на 30 июня ликвидировали 419 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака беспилотников отражалась в период с 20:00 29 июня до 07:00 30 июня.

В результате БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.

Также дроны удалось сбить над территориями Московского региона, Краснодарского края и Крыма.

Ранее три человека погибли и еще 13 мирных граждан пострадали в ДНР из-за атак украинских беспилотников 29 июня. Глава региона Денис Пушилин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он также пожелал раненым скорейшего выздоровления.

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