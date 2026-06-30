30 июня, 07:48Происшествия
Силы ПВО уничтожили 419 украинских БПЛА над Россией за ночь
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО в ночь на 30 июня ликвидировали 419 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Атака беспилотников отражалась в период с 20:00 29 июня до 07:00 30 июня.
В результате БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.
Также дроны удалось сбить над территориями Московского региона, Краснодарского края и Крыма.
Ранее три человека погибли и еще 13 мирных граждан пострадали в ДНР из-за атак украинских беспилотников 29 июня. Глава региона Денис Пушилин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он также пожелал раненым скорейшего выздоровления.