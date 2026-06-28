Украинские БПЛА нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Украинские беспилотники прошедшей ночью нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. В результате был уничтожен гражданский автотранспорт, включая 14 школьных автобусов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в МАХ.

По его словам, техника должная была перевозить детей на занятия, а жителей наших муниципалитетов по регулярным маршрутам.

"Это поступок подлецов, которые сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее", – написал губернатор.

Ранее украинский беспилотник атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в городе Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Ранения получили двое мужчин и две женщины.

Кроме того, ВСУ нанесли удары по Центрально-Городскому району Горловки в Донецкой Народной республике (ДНР). В результате атаки погибла одна мирная жительница, еще одна женщина получила травмы. В этом же районе Горловки поврежден жилой дом.

