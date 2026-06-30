Власти окажут материальную помощь семье, пострадавшей при атаке БПЛА в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Пострадавшей при атаке беспилотника в подмосковном Егорьевске семье будет оказана материальная помощь. Об этом сообщил в МАХ глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Глава округа заверил, что ситуация передана на контроль губернатору Московской области Андрею Воробьеву. По уточненным данным, в результате падения дрона на жилой частный дом пострадали пять человек – трое взрослых и двое детей.

"Один пострадавший от госпитализации отказался, ему оказана помощь на месте", – говорится в публикации.

По словам Викулова, все оперативные службы Егорьевского округа продолжают работу, а также проходят мероприятия по ликвидации последствий атаки БПЛА.

Пожар в частном доме возник после падения обломков беспилотника в подмосковном Егорьевске ночью 30 июня. Из-под завалов спасли двух взрослых и двух детей, но шестимесячный младенец скончался по пути в больницу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гибель ребенка является прямым последствием действий киевского режима, и призвал мировое сообщество обратить внимание на преступления украинских властей. Всего силы ПВО и РЭБ сбили 60 БПЛА в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске.