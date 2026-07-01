Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью агентству ISNA.

По его словам, Медведев, как специальный представитель Владимира Путина, прибудет в Тегеран для участия в церемонии прощания с верховным лидером Исламской революции.

Джалали также отметил, что в мероприятии примут участие делегация МИД России, представители Русской православной церкви, а также российские суннитские муфтии и шиитские богословы.

Он подчеркнул, что присутствие российских политических и религиозных представителей демонстрирует "глубину отношений и связей между Ираном и Россией".

Хаменеи погиб в ходе полномасштабной военной операции Израиля и США против Исламской Республики. Новым руководителем страны стал его сын Моджтаба Хаменеи, который, как позже сообщалось, получил легкое ранение ноги, но к маю его состояние практически полностью восстановилось.

Прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах. Основная церемония состоится 6 июля в Тегеране. Затем траурные мероприятия продолжатся в Куме, а 9 июля тело захоронят в мавзолее имама Резы в Мешхеде.