В Союзе кинематографистов РФ поддержали квотирование зарубежного кино

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Президент Гильдии кинодраматургов, зампредседателя Союза кинематографистов России Алексей Лешковский поддержал инициативу квотирования зарубежных фильмов.

По словам эксперта, подобная практика применяется в разных странах, в том числе в Англии и Франции, и служит инструментом защиты национального кинопроизводства.

"Квотирование – это механизм совершенно легитимный и не в России придуманный. <…> Он был изобретен для защиты отечественных кинопроизводителей от американского кино", – сказал Лешковский в беседе с радио КП.

Соответствующая инициатива уже рассматривается в Госдуме с высокими шансами на оперативное принятие.

Лешковский выразил мнение, что сбор в размере 5 миллионов рублей вряд ли окажет существенное влияние на крупных международных дистрибьюторов. По его мнению, важнее определить путь использования полученных средств для развития российского кино.

Эксперт также отметил репертуарную политику кинотеатров, подчеркнув, что формальное увеличение доли отдельных категорий фильмов не гарантирует зрительского интереса.

Кроме того Лешковский отметил, что кино следует рассматривать как стратегическую отрасль экономики и важный инструмент формирования гражданского самосознания. Именно смысловое содержание фильмов должно стать одним из главных направлений развития киноиндустрии.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что процент от проката зарубежного кино будет взиматься в пользу рефинансирования кинематографа России. Также будет оплачиваться "входной билет" иностранных кинокартин – плата, которую студия должна внести, чтобы ее фильм допустили до рассмотрения на предмет показа в РФ.