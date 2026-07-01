Пореченков предложил отменить возрастные ограничения на фильмы о войне

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Необходимо полностью отменить возрастные ограничения на фильмы о войне, в том числе о специальной военной операции. Об этом в беседе с ТАСС заявил народный артист РФ Михаил Пореченков.

По его мнению, подрастающее поколение проводит много времени в интернете, где доступен более "жестокий, в том числе запрещенный, контент".

"Посмотрите хотя бы на голливудские фильмы, где реки крови, а ценз при этом низкий. В связи с этим возникает ряд вопросов. Что мы боимся рассказывать молодому поколению? Правду? Мы боимся напугать?" – отметил он.

Актер убежден, что молодым людям нужно объяснять, в каком историческом моменте находится страна, ведь без ее участия "ничего не решится". Кроме того, молодежь должна понимать, "на какой она стороне", а также готовиться к участию в непростой мировой истории.

Таким образом Пореченков согласился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая ранее предложила Минкультуры РФ занять более жесткую позицию по вопросу показа фильмов о спецоперации. По мнению члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Артема Малащенкова, ряд фильмов об СВО получает возрастную категорию 18+, что ограничивает возможности их показа.

Ранее Владимир Путин дал поручение об изучении в школах лент из списка 100 лучших российских и советских фильмов. За выполнение инициативы отвечают Минпросвещения РФ и исполнительные органы субъектов. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и высшие должностные лица регионов.