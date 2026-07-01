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01 июля, 10:42

Политика

Токаев заявил о начале новой эры в истории Казахстана

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале новой эры в истории страны в связи с вступлением в силу новой Конституции. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение казахстанского лидера к местным гражданам.

По его словам, день вступления в силу новой Конституции знаменует собой серьезные изменения в политической системе, а также преобразования основных институтов государства и гражданского общества.

В марте в Казахстане прошел референдум по новой Конституции. Явка составила 51,93%. Таким образом, голосование было признано состоявшимся.

В этом же месяце Токаев подписал документ, над которым работа велась с 2024 года. Владимир Путин поздравил президента Казахстана с успешным проведением референдума по новой Конституции.

По словам Токаева, следующие выборы президента Казахстана, согласно установленному Конституцией сроку, состоятся в 2029 году. Он также добавил, что учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти.

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