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01 июля, 11:24

Происшествия

Электричество пропало в некоторых районах Котельников из-за аварии на подстанции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электричество пропало в некоторых районах подмосковных Котельников из-за аварии на подстанции. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Соболев в своем телеграм-канале.

В настоящее время на месте ЧП задействована аварийная бригада.

Энергетики ПАО "Россети Московский регион" уже занимаются восстановлением подачи электричества для ряда жителей Люберец и Котельников. К ремонту привлечены 20 бригад, в состав которых входят 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники.

"Для временного электроснабжения потребителей направлено 60 резервных источников подачи электроэнергии", – сказано в телеграм-канале ПАО "Россети Московский регион".

Ранее масштабные аварийные отключения электроэнергии произошли в Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнял, что объекты критической инфраструктуры функционируют в штатном режиме, несмотря на сложившуюся обстановку.

В Котельниках произошла авария на подстанции "Россети Московский регион"

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