Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 47

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Число погибших в результате землетрясения в Индонезии достигло 47 человек, сообщает газета Straits Times со ссылкой на данные национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Представитель спасательной службы Фатур Рахман добавил, что в результате землетрясения пострадали 50 человек.

Кроме того, у побережья Индонезии зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,0. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 128 километрах к северу от города Палу на острове Сулавеси, где проживают около 282 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 35 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано у берегов Индонезии в ночь на 15 августа. Изначально магнитуда подземных толчков достигала 6,9, но позднее показатель увеличился до 7,7.

По информации СМИ, повреждения получили жилые дома, школы, больницы и правительственные учреждения в провинции Восточная Нуса-Тенгара. В АТОР указали, что последствия землетрясения могут повлиять на туристическую логистику. Несмотря на это, аэропорт Флореса продолжает принимать и отправлять рейсы. Однако в порту Лабуан-Баджо есть разрушения.

