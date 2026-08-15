В ТиНАО готовят инфраструктуру для запуска автобусов по 18 новым маршрутам

Фото: пресс-служба транспортного комплекса города Москвы

Специалисты ГКУ "Организатор перевозок" проверили 18 трасс следования автобусов в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ходе обследований, которые прошли в июне 2026 года, специалисты вместе с Мосгортрансом, представителями управ районов и префектуры проверили 417 остановочных пунктов и 54 разворотные площадки. Это необходимо для запуска восьми новых маршрутов, автобусы которых начнут курсировать в начале осени.

"В ТиНАО мы расширяем маршрутную сеть и повышаем транспортную доступность отдаленных поселков, садовых некоммерческих товариществ и деревень. Для комфорта и безопасности пассажиров мы заранее тщательно готовим инфраструктуру", – передает слова Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

Проверки подтвердили, что инфраструктура позволяет автобусам разворачиваться и проезжать по узким дорогам, а пассажирам – удобно заходить в транспорт. Всего в ТиНАО планируют создать свыше 110 новых остановок, более 10 отстойно-разворотных площадок и почти 60 разъездных карманов.

Часть инфраструктуры уже готова. В конце 2024 – начале 2025 года для запуска первых маршрутов были обустроены 37 новых остановок, пять разворотных площадок и одна отстойно-разворотная площадка, где могут разместиться и разъехаться сразу два автобуса.

В 2025 году специалисты департамента капитального ремонта города Москвы создали 13 остановок и разворотный круг для маршрута между поселком Рассудово и деревней Ожигово.

Ранее сообщалось, что с 22 августа начнет работать новый пригородный маршрут № 1567 проекта "Москва – область", который соединит станцию метро "Медведково" с Мытищами. Данный маршрут будет кольцевым, а стоимость проезда зависит от расстояния, поэтому прикладывать карту нужно будет как на вход, так и на выход. Областные маршруты № 177 и 567 прекращают работу с 25 августа, вместо них следует пользоваться новым маршрутом № 1567.

