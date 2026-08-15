Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 19:22

Транспорт

В ТиНАО готовят инфраструктуру для запуска автобусов по 18 новым маршрутам

Фото: пресс-служба транспортного комплекса города Москвы

Специалисты ГКУ "Организатор перевозок" проверили 18 трасс следования автобусов в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ходе обследований, которые прошли в июне 2026 года, специалисты вместе с Мосгортрансом, представителями управ районов и префектуры проверили 417 остановочных пунктов и 54 разворотные площадки. Это необходимо для запуска восьми новых маршрутов, автобусы которых начнут курсировать в начале осени.

"В ТиНАО мы расширяем маршрутную сеть и повышаем транспортную доступность отдаленных поселков, садовых некоммерческих товариществ и деревень. Для комфорта и безопасности пассажиров мы заранее тщательно готовим инфраструктуру", – передает слова Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

Проверки подтвердили, что инфраструктура позволяет автобусам разворачиваться и проезжать по узким дорогам, а пассажирам – удобно заходить в транспорт. Всего в ТиНАО планируют создать свыше 110 новых остановок, более 10 отстойно-разворотных площадок и почти 60 разъездных карманов.

Часть инфраструктуры уже готова. В конце 2024 – начале 2025 года для запуска первых маршрутов были обустроены 37 новых остановок, пять разворотных площадок и одна отстойно-разворотная площадка, где могут разместиться и разъехаться сразу два автобуса.

В 2025 году специалисты департамента капитального ремонта города Москвы создали 13 остановок и разворотный круг для маршрута между поселком Рассудово и деревней Ожигово.

Ранее сообщалось, что с 22 августа начнет работать новый пригородный маршрут № 1567 проекта "Москва – область", который соединит станцию метро "Медведково" с Мытищами. Данный маршрут будет кольцевым, а стоимость проезда зависит от расстояния, поэтому прикладывать карту нужно будет как на вход, так и на выход. Областные маршруты № 177 и 567 прекращают работу с 25 августа, вместо них следует пользоваться новым маршрутом № 1567.

Читайте также


транспортгород

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика