Пляжи с шезлонгами и навесами обустроили у прудов на западе Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

На западе Москвы у трех водоемов завершили благоустройство пляжных зон, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что работы выполняли специалисты комплекса городского хозяйства.

"В этом году открыли 15 зон отдыха у воды, они обустроены по новому формату – с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы", – передает слова Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

Пляжные зоны появились у Удальцовских прудов в районе Проспекта Вернадского, Большого Очаковского пруда в Очаково-Матвеевском и Большого Солнцевского пруда в Солнцеве.

У Верхнего Удальцовского пруда пляжную зону создали в прошлом году. В этом сезоне песчаный пляж расширили, оборудовали настил на сваях с покрытием из террасной доски и разместили пляжную мебель. Общая площадь пространства составила почти 1,5 тысячи квадратных метров.

При обустройстве пространства у Большого Солнцевского пруда учли особенности рельефа. Спуск к воде естественным образом формирует амфитеатр, поэтому различные участки пляжной зоны расположили полукругом от пирса. Его отремонтировали и установили теневые навесы и лежаки. На зеленом склоне сделали лестничный спуск и разместили два ряда шезлонгов.

На верхней точке амфитеатра установили еще два ряда шезлонгов, а также комплекты столов со стульями. Кроме того, появился многофункциональный павильон с раздевалками, душевыми и туалетами. Также была обновлена детская площадка и отремонтирована береговая линия.

Возле Большого Очаковского пруда положили настил из террасной доски площадью более двух тысяч квадратных метров. На территории установили шезлонги, теневые навесы и складные зонтики. Для посетителей также предусмотрели раздевалки, душевые, туалеты и многофункциональный павильон.

Ранее сообщалось, что в Северо-Восточном административном округе столицы, возле Нижнего Джамгаровского и Долгих прудов, появились две пляжные зоны. Например, песчаный пляж на берегу Долгих прудов расширили и оборудовали настилом на сваях с покрытием из террасной доски. Там разместили 83 шезлонга и 24 комплекта столов со стульями.

