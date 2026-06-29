Бесплатные смены для подростков организовали в летнем лагере на территории "Москино"

Насыщенную программу подготовили в столице для детей и подростков в рамках проекта "Лето в Москве". В частности, все желающие могут бесплатно отправиться в летний лагерь в "Москино", изучить правила поведения на воде и наземном транспорте, а также посетить множество мастер-классов. Подробнее – в нашем материале.

Летний лагерь в "Москино"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы", организованный на территории кинопарка "Москино", ждет всех желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах, разделенных на 6 заездов.

В программу включены мастер-классы, командные игры, кинопросмотры, дискотеки, караоке, вечерние посиделки у костра, а также спортивные активности – от йоги и утренней зарядки до футбола и волейбола. Помимо этого, участников ждут отчетное выступление на крупной городской площадке и молодежный фестиваль народов России, а самые активные участники получат шанс присоединиться к постоянным творческим командам проекта "Молодежь Москвы".

Ближайший доступный заезд пройдет с 27 июля по 1 августа. Для этого необходимо отправить заявку на участие до 5 июля. На смене "Путь КВНщика" начинающие комики и юмористы будут учиться писать монологи, работать со сценой и развивать свои комедийные навыки. Параллельно начнется смена "Путь профессионала", ориентированная на построение успешной карьеры: здесь участники займутся развитием ключевых компетенций, постановкой целей и раскрытием своего профессионального потенциала в столице.

Следующие два заезда пройдут в первой половине августа. Один из них запланирован на период с 3-го по 8-е числа, при этом отправить анкету необходимо до 12 июля. Участникам предложат два направления на выбор. Первое – "Путь танцора" – ориентировано на хореографов, постановщиков и пластических актеров, которые будут учиться выражать эмоции через движение и создавать собственные танцевальные номера. Второе направление – "Путь волонтера", созданное для активистов благотворительной и социальной сферы. Программа включает тренинги, обмен опытом и участие в полезных акциях.

Последний заезд состоится с 10 по 15 августа, а прием заявок на него продлится до 19 июля. В это время откроется смена "Путь единства", посвященная культуре и традициям разных народов России. Параллельно запустится направление "Путь творчества", где лучшие выпускники прошлых смен займутся организацией финального городского концерта. На эту программу открытая регистрация не проводится.

Для заселения в лагерь каждому необходимо подготовить пакет документов: оригинал паспорта гражданина РФ, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), справки о здоровье и эпидемиологическом окружении, а также заверенную копию карты или сертификата профилактических прививок.

Тематические занятия и мастер-классы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале также организовала мероприятия для всех желающих до 5 июля. На уже прошедших трех занятиях участников познакомили с московским наземным транспортом, научили правильно готовиться к поездкам и показали тематический спектакль от героев мультфильма "Три кота". Помимо этого, машинист метрополитена и дежурная по станции провели интерактив по безопасности, а также серию мастер-классов. Также дети изучили правила дорожного движения, работу роботов-курьеров и попробовали стать водителями электробуса.

Следующее мероприятие состоится 4 июля, где всем желающим расскажут о правилах безопасности на воде и проведут квиз на тему экологии. 5 июля пройдет заключительное мероприятие. Здесь организаторы проверят знания участников, покажут постановочное шоу на тему безопасности от "Трех котов" и наградят лучших.

Также в столице проходят мероприятия в рамках проекта "КультЛето". Например, дети от 7 до 12 лет могут бесплатно посетить курс занятий 29–31 июля, где расскажут о связанных с флорой фактах и бережном отношении к ней. На этих тематических встречах юные участники разберут пользу растений для человека, вспомнят знаменитые цветочные мифы и сказки, а также закрепят знания в игровом и творческом форматах. На мастер-классах дети попробуют себя в разных техниках: сделают объемный бумажный букет, соберут ромашку из бумажных лент (квиллинг) и сложат тюльпан-оригами.

Бесплатное занятие по актерскому мастерству также пройдет для всех желающих 5–7 августа. За три дня участники освоят упражнения на развитие воображения, внимания и сценического взаимодействия. В теоретический блок входит изучение структуры театрального этюда и правил импровизации в различных обстоятельствах. Практическая часть завершится показом сцены из драматического произведения.

Помимо этого, бесплатный интенсив по скетчингу "От эскиза к персонажу", который пройдет 20–22 июля, научит гостей рисовать реалистичных персонажей. Программа включает изучение правил построения фигуры, композиции и способов передачи эмоций. Обучение позволяет за короткий срок развить практические навыки и освоить ключевые методики создания рисунка.

Также участников проекта ждет трехдневный интенсив "Мастер бита", который проведут 10–12 августа. Курс посвящен обучению игре на барабанах для участников от 12 до 35 лет. Программа включает освоение правильной постановки рук и ног, изучение принципов звукоизвлечения и практику на тренировочных пэдах (имитаторах), ударной установке и тарелках. В процессе обучения участники разучат несложные ритмы. Финалом интенсива станет исполнение дебютного концертного номера в составе ансамбля.