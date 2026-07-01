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01 июля, 11:49

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BioRxiv.org: самым быстрым пауком в мире является Heteropoda jugulans

Ученые обнаружили самого быстрого в мире паука

Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Joshua Prieto

Ученые выяснили, что самым быстрым пауком на планете является Heteropoda jugulans, обитающий в тропических лесах Австралии. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на статью, опубликованную на сервере препринтов по биологии bioRxiv.org.

К такому выводу пришла международная группа арахнологов и биомехаников под руководством Шреяса Кучибхотла из Имперского колледжа Лондона. Специалисты обнаружили данный вид во время крупнейшего сравнительного анализа возможностей 258 видов из 64 семейств.

Heteropoda jugulans при массе всего в 3 грамма смог развить скорость 3,59 метра в секунду, что сопоставимо с легким бегом человека трусцой. Такой показатель стал рекордом для стандартного способа передвижения пауков.

Для замеров исследователи использовали специальные беговые дорожки из бумаги с координатной сеткой. Чтобы заставить пауков двигаться, ученые использовали мягкие кисточки, а в случае с агрессивными птицеедами применяли струи сжатого воздуха.

Выяснилось, что быстрее всего бегают пауки с относительно длинными лапами. По словам ученых, они делали более длинный шаг и за одну и ту же единицу времени преодолевали большее расстояние.

Таким образом, ключевую роль в скорости играет строение конечностей, в частности их длина. При этом скоростные характеристики зависят и от эволюционного пути вида. То есть пауки, которые приспособились к активной охоте, заметно опережают в скорости тех, кто использует тактику засады, даже при одинаковых размерах тела.

Ранее ученые нашли в тропических лесах Амазонии новый вид паука, который маскируется под гриб-паразит. Он получил название Taczanowskia waska. Сперва исследователи приняли членистоногое за обычный гриб.

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