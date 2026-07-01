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01 июля, 12:39

Экономика

Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Нужно не драматизировать ситуацию с топливом в России, а вместе искать решение. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время пленарного заседания верхней палаты парламента.

На мероприятии сенатор Виктор Кресс поднял вопрос об обеспечении топливом агропромышленного комплекса. Он обратил внимание, что существуют компании, завышающие цены на нефтепродукты.

"Меры принимаются, не буду их детально сейчас раскрывать. Мы выйдем из этой сложной ситуации, которую нам создает понятно кто, и специально создает", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

По словам председателя СФ, рабочая группа правительства каждый день находит решения, чтобы исправить ситуацию с топливом, однако для этого нужно время.

Проблемы на топливном рынке России возникли в конце мая 2026 года, в связи с чем кабмин уже взял ситуацию на контроль. В свою очередь, нефтяные компании приступили к реализации шагов по увеличению объектов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка топливом.

Еще одним шагом к стабилизации ситуации станет возможный импорт нефтепродуктов, считают в Кремле. Он будет нацелен на снижение "ажиотажного спроса".

В Минпромторге заявили о контроле ситуации с обеспечением топлива у ретейлеров

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