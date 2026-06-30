Эксперт Евстигнеев: видеоигры помогут справиться с симптомами депрессии

Компьютерные игры могут помочь в борьбе с одиночеством и депрессией, заявили специалисты. Так ли это, где грань между расслаблением и зависимостью и как еще такой досуг может повлиять на психику, разбиралась Москва 24.

Неожиданная польза

Видеоигры могут быть полезны для психического здоровья: они снижают стресс, дают возможность переключиться и помогают бороться с одиночеством. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного изданием JMIR Publications.

Авторы отобрали несколько цифровых продуктов и провели опрос с использованием специальных анкет. Участниками стали свыше 2 000 человек в возрасте от 21 года.



из текста исследования Борьба с одиночеством – одна из самых актуальных психосоциальных задач современности. Ее значимость усиливается за счет уникального сочетания технологических, социальных и экономических факторов, которые делают переживание этого состояния сегодня принципиально иным по сравнению с предыдущими поколениями.

Уточняется, что некоторые игровые проекты транслируют мысль о том, что жизнь обретает смысл в заботе о ближних и стремлении к общему благу. Также ряд игр помогает развить концентрацию на настоящем моменте благодаря минималистичной механике и расслабляющему геймплею.

В целом проекты, построенные на помощи другим, даже в мультяшной форме, тренируют эмпатию и укрепляют ощущение взаимосвязи. Это, в свою очередь, уменьшает ощущение оторванности от общества и одиночества, отметили аналитики.

Кроме того, авторы исследования уточнили, что игры даже могут помочь переосмыслить одиночество, из состояния отсутствия близких оно превращается в умиротворенную обособленность, самодостаточность и свободу воли.

При этом ранее Михаил Мишустин заявил, что для детей злоупотребление видеоиграми может может быть чревато серьезными последствиями. По его мнению, гаджеты снижают восприятие книг и мешают концентрации.

Вместе с тем ученые из Университета Кертина пришли к выводу, что гейминг более 10 часов в неделю действительно может негативно сказываться на здоровье молодых людей. В частности, это влияет на режим питания, качество сна и вес.

Тонкая грань

Психиатр и психолог Владимир Крупин пояснил, что видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией за счет двух важных механизмов.

Одну из ключевых ролей играет эффект отвлечения: когда люди заняты делом, например работают, читают, играют, они меньше сосредоточены на проблемах.

"Тоска усиливается в бездействии и одиночестве, этот принцип используется в терапии зависимостей, где пациента важно занять работой, чтобы у него не оставалось времени на грустные мысли", – подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, второй, не менее значимый аспект связан с потребностью в общении. Если человек играет с друзьями или товарищами, он чувствует общность, близость и компанию, что снижает чувство одиночества.





Владимир Крупин психиатр и психолог Однако существует риск перехода увлечения в зависимость. Грань между снятием стресса и патологией определяется разрушением реальной жизни: утратой социальных связей, проблемами на работе, пренебрежением сном, едой и гигиеной. Когда игра начинает мешать базовым жизненным функциям, это уже является отклонением.

О зависимости свидетельствует системность, когда процесс продолжается ежедневно на протяжении длительного времени, включая ночи после работы. Также тревожным знаком считается, когда в любую свободную минуту вписывается игра.

"При этом чем старше человек, тем безопаснее для него более длительные сессии, поскольку психика уже сформирована. У подростков до 18 лет, а по современным данным, даже до 25 мозг продолжает развиваться. Чрезмерная нагрузка видеоиграми, вызывающими сильные эмоциональные всплески, делает более уязвимым к стрессу и жизненным трудностям", – отметил врач.

Для взрослого человека нормой, не свидетельствующей о зависимости, можно считать игру примерно два раза в неделю до 3 часов. Молодым людям до 25 лет рекомендуется такое же количество сессий, но сокращенное по времени – до полутора-двух часов. Это правило действует независимо от устройства: телефон, компьютер или приставка.

"Превышение этих рамок уже начинает походить на системность, что ведет к зависимости. При игре по 4 часа и более наступает психическое истощение. Появляются красные глаза, усталость, раздражительность, отмечается нарушение сна и аппетита – первых предвестников психических расстройств. Тревожным знаком является и смещение режима сна, когда человек вместо обычного времени (например, отбоя в полночь) засиживается до 02:00–03:00", – предупредил эксперт.

При обнаружении признаков игровой зависимости рекомендуется сначала обратиться к психологу. В случае необходимости медикаментозного лечения специалист направит к психиатру или психотерапевту,

"Осознание проблемы – уже половина ее решения, однако главная трудность заключается именно в признании. Часто люди отрицают ее, заявляя: "Я просто играю, ничего страшного, хочу и играю". Кроме того, даже замечания окружающих нередко вызывают агрессию и защитную реакцию", – добавил он.

Вместе с тем психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев считает, что людям нужно пересмотреть устаревшие стереотипы и перестать демонизировать видеоигры. В разговоре с Москвой 24 он пояснил, что современная наука относит такой досуг к сложнейшим тренажерам для нейропластичности.

"Сбалансированное увлечение геймингом помогает справляться с симптомами депрессии и снижает уровень субъективного одиночества. Мозг не разделяет виртуальные и реальные победы на уровне биохимии. Когда игрок успешно решает сложную пространственную задачу или координирует действия в команде, его префронтальная кора празднует успех. Выделяется дофамин, и снижается гиперактивность миндалевидного тела – главного генератора тревоги и страха", – уверен специалист.

При депрессии, когда человек заперт в состоянии выученной беспомощности, такой досуг временно возвращает ему утраченное чувство контроля над происходящим. Более того, увлечение одиночными играми с открытым миром напрямую связано с развитием так называемого стоического отношения к трудностям, подчеркнул психолог.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Виртуальное пространство предлагает безопасную песочницу, где ошибки не фатальны, а неизбежные неудачи учат префронтальную кору гибкости, терпению и умению фокусироваться исключительно на том, что находится в зоне нашего непосредственного контроля. Однако тончайшая грань между терапевтическим снятием стресса и сползанием в зависимость пролегает не через количество проведенных у экрана часов, а через то, какую психологическую функцию выполняет игра.

По его словам, в психотерапии разделяют активный копинг и деструктивное избегание. Если человек садится за консоль или компьютер осознанно, он может переключить внимание, дать отдых нервной системе или получить небольшую порцию дофамина. Такая практика считается здоровой стратегией и способствует саморегуляции.

"Но когда игра становится эмоциональным анестетиком, способом сбежать от нерешенных проблем, финансовых трудностей, семейных конфликтов или невыносимой реальности, механизм мгновенно меняется на аддиктивный. В этот момент мозг переходит на режим компенсации. Естественные дофаминовые рецепторы постепенно снижают чувствительность. В результате реальный мир начинает казаться серым и скучным, а игра превращается в единственный биохимический костыль, способный держать систему вознаграждения на плаву", – предупредил эксперт.

Понять, что гейминг пересек терапевтическую черту и начал деструктивно влиять на психику, можно по нескольким четким маркерам, которые легко заметить в повседневной жизни. Например, когда человек без игр испытывает нарастающую раздражительность, фоновую тревогу, эмоциональную пустоту или вспышки агрессии.

"Наконец, ключевым нейрофизиологическим симптомом зависимости становится феномен толерантности, когда сами игры уже не приносят былой радости и удовольствия, но человек продолжает играть просто для того, чтобы заглушить внутренний дискомфорт и избежать чувства глубокой апатии", – заверил Евстигнеев.

Видеоигры, если они грамотно дозированы, могут стать тончайшим инструментом когнитивной гимнастики и эмоционального восстановления. Однако при бесконтрольном использовании превращаются в оружие саморазрушения, заключил психолог.