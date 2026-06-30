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30 июня, 15:25

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Врач Алиев: попытки достать паука из уха могут привести к травме перепонки

Врач рассказал, как правильно действовать при попадании паука в ухо

Фото: 123RF.com/koldunov

Попытки самостоятельно достать паука или другое насекомое из уха могут привести к травме слухового прохода и барабанной перепонки. Об этом "Газете.ру" рассказал врач-отоларинголог Алигусейн Алиев.

"В практике детского и взрослого лор-врача довольно часто встречаются случаи попадания в ухо инородных предметов. Главное в такой ситуации – не паниковать", – отметил специалист.

По словам врача, попадание насекомого в ухо может вызвать резкую боль, ощущение движения, шума или треска. При этом не стоит пытаться достать его пальцами, ватными палочками, пинцетом или другими предметами, так как это может привести к повреждению тканей.

Также Алиев не рекомендовал промывать ухо водой, особенно если есть сильная боль, выделения или ранее были операции на органе слуха. Если ощущается движение насекомого и нет подозрения на повреждение барабанной перепонки, можно попробовать закапать несколько капель теплого растительного или минерального масла. После этого необходимо обратиться к лор-врачу.

Специалист уточнил, что в клинике насекомое удаляют с помощью специальных инструментов или аспирации, обычно процедура занимает несколько минут. Срочно обращаться за помощью нужно при появлении крови или гнойных выделений, ухудшении слуха, сильной боли, головокружении или тошноте.

Ранее врачи в подмосковном Видном достали из уха пациента, жаловавшегося на снижение слуха, часть беруши, с которой он проходил в течение двух лет. По словам молодого человека, он пользовался берушами несколько лет назад, так как работал в шумном коллективе. После извлечения забытого предмета слух быстро восстановился.

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