15 января, 13:31

Общество

Россиянке в ухо заполз муравей во время отдыха в Таиланде

Фото: depositphotos/turtleman

Жительнице Новосибирска понадобилась помощь врачей во время отдыха в Таиланде после того, как ей в ухо заполз муравей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Помню, что проснулась около четырех утра от зуда в ухе и шума, похожего на плеск воды. Иногда он напоминал шевеление змеи. Я написала в страховую и, естественно, гуглила: какова вероятность попадания в ухо насекомого? Ответ был, что это почти невозможно", – рассказала женщина.

По ее словам, ухо не болело, однако муравей внутри доставлял дискомфорт из-за постоянных перемещений. Он затих через несколько часов и не подавал признаков жизни вплоть до приема врача.

На осмотре наличие насекомого в ушном проходе подтвердили, и извлекли его при помощи специального оборудования и масляного раствора. За процедуру россиянка заплатила 4 тысячи бат (примерно 10 тысяч рублей. – Прим. ред.). Ей также выписали курс антибиотиков.

Ранее столичные врачи достали таракана из уха 13-летнего пациента. В ходе операции насекомое удалось достать целиком, несмотря на то, что в ходе процедуры в ушном проходе остаются лапки или крыло, которые нужно дополнительно вычищать.

