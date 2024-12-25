Столичные врачи достали таракана из уха 13-летнего пациента

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Специалисты оториноларингологи детского центра ГКБ имени Кончаловского достали таракана из уха 13-летнего пациента. Депздрав Москвы рассказал об этом случае в своем официальном телеграм-канале.

"Ночью мальчик пожаловался на боль в ухе. Мама пыталась обработать ухо, но ничего не помогло, поэтому утром она обратилась за медпомощью. Причиной страданий ребенка оказался непрошенный гость – насекомое. Амбулаторно удалить его не удалось, и пациента направили в стационар", – уточняется в сообщении.

Обычно тараканов тяжело вытащить из уха, не оставив там лапку или крыло, объясняют эксперты. Однако московским врачам удалось полностью извлечь насекомое, сейчас подросток находится дома. Медики призывают в таких случаях немедленно обращаться к специалистам.

Ранее в детском медцентре Рошаля в Красногорске врачи спасли мальчика с деталью конструктора "Лего" в легких.

Девятилетний ребенок поступил в медучреждение с жалобами на одышку и сильный кашель. Врачи провели компьютерную томографию, которая выявила деталь "Лего" в промежуточном бронхе мальчика. Ребенок признался, что случайно вдохнул и проглотил деталь во время игры.

