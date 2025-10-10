В Москве врачи спасли женщину с гигантским "шаром" в шее, перекрывающим дыхание

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи ГКБ № 24 в столице спасли 79-летнюю пациентку с огромным зобом, сообщает телеграм-канал московского Депздрава.

Зоб размером практически с волейбольный мяч сжимал трахею, оставляя в ней всего 4 миллиметра свободного пространства. В крови женщины уже накопилось много углекислого газа (в три раза больше нормы).

"Нам нужно было провести операцию по удалению щитовидной железы в условиях практически невозможной интубации!" – рассказали в больнице.

Анестезиологи и эндоскописты использовали уникальную методику – интубацию пациента в сознании, применив фиброскоп. Врачи аккуратно ввели дыхательную трубку через суженный участок трахеи. Через разрез на шее удалили щитовидную железу со множеством узлов.

Сложная операция заняла менее двух часов. После нее пациентка чувствует себя хорошо, дышит самостоятельно и проходит реабилитацию.

Ранее стало известно, что подмосковные врачи успешно прооперировали пенсионерку с 30-летней атеромой на голове. После операции пациентка призналась, что жалеет, что не решилась на хирургическое вмешательство раньше.

