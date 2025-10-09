Московские детские хирурги спасли бронхи школьницы от застрявшей семечки

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли бронхи школьницы от застрявшей семечки, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Первоклассница была доставлена в медучреждение из-за затрудненного дыхания, вызванного застрявшей скорлупой. Отправив пациентку на КТ, медики обнаружили инородное тело в правом бронхе.

"Как выяснилось, часть скорлупы семечки глубоко впаялась в третий субсегмент правого легкого, из-за чего у пациентки образовался бронхоэктаз, то есть плохо функционировали из-за скопления гноя бронхи", – рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи, детский хирург Дмитрий Еремин.

В ходе операции врачи удалили гной из бронхов, а после безопасно и малоинвазивно извлекли скорлупу с помощью эндоскопа.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, однако в дальнейшем ее ждет контрольная бронхоскопия для оценки степени повреждения легкого и определения необходимости дальнейшего лечения.

Ранее врачи клинико-диагностического центра "Ромашка" извлекли из носа трехлетней девочки аквариумный камень. Изначально его пыталась достать мать ребенка, однако в результате инородное тело продвинулось глубже. После госпитализации врачи удалили камень при помощи эндоскопического крючка.

Вся процедура заняла не более пяти минут и прошла без осложнений. Серьезных повреждений камень не нанес, поэтому сразу после процедуры девочка с мамой отправились домой.