Депутат Берулава: зарплата педагогов должна быть не меньше 100 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Доход педагогов должен составлять не менее 100 тысяч рублей. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава в беседе с Москвой 24.

Таким образом он прокомментировал инициативу парламентариев от партии КПРФ, согласно которой учителям в России предложили поднять базовую ставку оплаты труда до уровня не менее двух МРОТ.

По мнению Берулава, педагоги играют ключевую роль в формировании будущего общества, поскольку фактически воспитывают новые поколения.



"Государство обязано заботиться и поднимать статус учителя – этим мы и занимаемся. Конечно, я выступаю за повышение зарплаты учителей, но также этот вопрос нужно передать специалистам, которые оценят целесообразность и необходимость этого конкретного законопроекта", – уточнил чиновник.

Депутат предположил, что проект, скорее всего, будет одобрен. Однако для этого он пройдет оценку.

Вместе с тем Берулава обратил внимание на необходимость улучшения социального положения учителей. Например, он предложил бесплатно выделять земельные участки для строительства домов для семей педагогов, а также обеспечивать их полным бесплатным медицинским обслуживанием.





Михаил Берулава первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Такой социальный пакет нужно продумать и адресно предоставлять учителям – это поднимет их статус.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила, что зарплата в размере МРОТ обычно выплачивается за неквалифицированный труд.

По ее словам, на сегодняшний день в России установлено требование, согласно которому средняя зарплата педагогов должна быть не ниже 100% средней по региону. В большинстве субъектов это требование выполняется.

Бессараб привела в пример данные Росстата, исходя из которых средняя заработная плата по стране составляет более 99 тысяч рублей. Самая высокая фиксируется в Чукотском автономном округе (211 тысяч), а самая низкая – в Чечне (43 тысячи).

"Средняя зарплата педагогов в таких регионах также будет соответствовать этим суммам. Понятно, что при среднем значении в 43 тысячи минимальная зарплата (а ее назначают, как правило, малоопытному специалисту) в размере двух МРОТ (с 1 января 2026 года МРОТ достигнет 27 093 рублей) будет трудно достижима", – заметила парламентарий.

Однако она заверила, что вопрос зарплат учителей уже планируется пересмотреть. В частности, в 2027 году вступит в силу новая система оплаты труда для работников образования и здравоохранения, разработанная правительством.

Данная система направлена на обеспечение сопоставимого уровня доходов для учителей, врачей, медсестер и воспитателей, независимо от региона их проживания и работы. Причем механизм также будет учитывать районные коэффициенты и возможные доплаты из региональных бюджетов, подытожила депутат.

В настоящее время учителя в России могут рассчитывать на несколько видов поддержки. К примеру, для них предусмотрено предоставление земельных участков или спецжилья. В некоторых регионах есть выплаты за классное руководство, работу в сложных сельских условиях, а также предусмотрена оплата части стоимости коммунальных платежей.

