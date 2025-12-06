Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 255 тысяч

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Число обращений на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" на сегодняшний день превысило 255 тысяч. Соответствующие данные привел телеканал "Россия 1".

Согласно статистике, большая часть запросов поступает от женщин – 67%. В свою очередь, на мужчин приходится 33%.

Прямая линия главы государства запланирована на 19 декабря. В эфир программа выйдет в 12:00 по московскому времени. Мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией.

Прием вопросов начался с 15:00 четверга, 4 декабря, и продлится до окончания прямой линии. Обращения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы "Москва-путину.рф".

Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также данной функцией можно воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

Для сбора всех вопросов Кремль задействует технологии ИИ. Это позволит оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.