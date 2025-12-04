Форма поиска по сайту

04 декабря, 09:05

Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Объединенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В эфир программа выйдет в 12:00 по московскому времени. При этом прием вопросов стартует с 15:00 четверга, 4 декабря, и продлится до окончания мероприятия.

Обращения будут приниматься через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы "москва-путину.рф".

Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту россияне смогут отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также данной функцией можно будет воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

Мероприятие впервые пройдет в пятницу. Обычно и прямую линию, и пресс-конференцию устраивали по четвергам – в общей сложности 28 раз. Данная тенденция укрепилась после 2007 года. За это время Кремль лишь дважды отступил от традиции: в 2016-м, когда большую пресс-конференцию организовали в пятницу, 23 декабря, и в 2021 году – тогда прямую линию провели в среду, 30 июня.

По традиции совмещенное мероприятие получило название "Итоги года с Владимиром Путиным". Наименование начали использовать в 2023 году. При этом впервые объединенный формат применили в 2020-м, поскольку мероприятия по отдельности помешали провести пандемийные ограничения.

Прямая линия Путина охватит обращения со всей страны, заявлял ранее пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. По его словам, выступление президента пройдет без прямых включений с мест, поскольку граждане, живущие в различных регионах, будут сами записывать видеообращения.

Также представитель Кремля раскрыл, что в этом году для мероприятия будут использоваться технологии искусственного интеллекта (ИИ). В частности, нейросеть поможет проанализировать и систематизировать поступающие вопросы, что улучшит качество и скорость их обработки.

Читайте также

