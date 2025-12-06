Форма поиска по сайту

06 декабря, 11:31

Политика
Spiegel: Запад раскритиковал Россию перед визитом Путина в Индию

Запад раскритиковал Россию перед визитом Путина в Индию – СМИ

Фото: kremlin.ru

Послы Великобритании, Германии и Франции в преддверии визита Владимира Путина в Индию разместили в местной газете статью с критикой России. Это вызвало недовольство индийского правительства, сообщает издание Spiegel.

"Индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством", – указало СМИ.

Несмотря на то, что западные страны не упомянули Индию в своем материале напрямую, такая реакция Нью-Дели показывает, насколько важной и деликатной темой считает визит российского лидера, уточнили журналисты.

Визит Путина в Индию проходил 4–5 декабря. В рамках поездки он провел переговоры в премьером Индии Нарендрой Моди и встречу с президентом Драупади Мурму.

Российский лидер пригласил Моди принять участие в XXIV ежегодном российско-индийском саммите, который пройдет в России в 2026 году, а также поблагодарил его за гостеприимство.

Путин заявил, что Москва и Нью-Дели могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

