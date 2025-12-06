Форма поиска по сайту

06 декабря, 09:15

Видеонаблюдение за стройками Москвы стало доступно на единой цифровой платформе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Видеонаблюдение за столичными стройками стало доступно на единой цифровой платформе градостроительной деятельности smart.mos.ru, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Информационно-аналитическая система управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД) была интегрирована с Единым центром хранения и обработки данных (ЕЦХД), а до этого в столичном законодательстве ввели обязательное требование по оснащению всех стройплощадок камерами видеонаблюдения, а также передачи данных в городские информационные системы.

Таким образом, все участники строительного процесса, включая застройщиков, подрядчиков и контролирующие органы, могут в режиме реального времени отслеживать ход работ на объектах. По словам Овчинского, это стало еще одним шагом для создания максимально прозрачной и понятной системы строительства в Москве.

"Каждый заинтересованный участник процесса может в любой момент убедиться в том, что строительство ведется в соответствии с утвержденными планами и нормативами", – рассказал он.

Кроме того, общее количество объектов, оснащенных таким оборудованием, достигает 70%, заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Ожидается, что к концу текущего года будет достигнут 100% показатель.

Ранее департамент экономической политики и развития Москвы обновил сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия.

В нем собраны расценки на все виды услуг и работ по ремонту и содержанию объектов в городе, включая детсады, школы, дороги, парки, поликлиники и другое. Сборник поможет исключить необоснованное расходование бюджетных средств.

