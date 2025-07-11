Собянин рассказал о цифровых решениях, которые используют на стройках Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цифровые решения служат отличным подспорьем в сфере градостроительства, помогая снижать затраты, ускорять и контролировать процесс работ, избегать ошибок, заботиться о здоровье специалистов. Об этом в своем личном блоге заявил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что каждый год в столице возводят свыше 10 миллионов квадратных метров жилья и коммерческих объектов, а также сотни сооружений транспортной, инженерной и другой необходимой инфраструктуры. По его словам, обеспечить такие объемы было бы невозможно без современных цифровых технологий.

"В 2024 году мы создали Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Он расположен в знаменитом "Доме на Брестской" (улица 2-я Брестская, дом 6), где еще в 1986 году был размещен первый деревянный макет российской столицы. Для тех "офлайн-времен" это было передовым решением, которое значительно повысило качество градостроительных решений", – написал Собянин.

В настоящее время центр ИИ исследует потребности участников строительного процесса и горожан, а также разрабатывает, тестирует и внедряет передовые решения для разных задач.

На столичных стройках уже применяют и тестируют ряд сервисов. Один из них – "Квартирография", который помогает создать наилучшие планировки для многоквартирных домов (МКД). Он учитывает разные параметры, включая этажность, ограничения, число квартир и вариантов планировок, площадь жилья и так далее.

При помощи него удается повысить эффективность использования наземной части здания на 45%, эргономичность планировки – на 35%, подчеркнул мэр.

Еще один сервис, "Цифровой нормоконтроль", помогает оперативно проверять документы на соответствие нормам. По сравнению с обычными методами время проверки и исправления сокращено в 2 раза, а точность повысилась на 80%.

Новинкой центра ИИ стал "Калькулятор процедур", который позволяет создать дорожную карту проекта, вычислив все этапы градостроительных процедур и нужные сроки. Всего за 4 месяца сервис использовали для порядка тысячи будущих проектов.

Некоторые сервисы еще находятся на финальной стадии тестирования, включая мониторинг хода строительства и поиск коллизий в BIM-моделях. Первый помогает отслеживать все этапы постройки МКД, а также создавать отчеты. Точность мониторинга достигает 80%.

Второй сервис автоматически находит ошибки, если сравнивает 3D-модели разных систем здания. Это позволяет исключить ошибки на ранних стадиях проектирования, а также сокращает сроки согласования.

Но в столице применяют и другие цифровые технологии в сфере строительства, добавил Собянин. Специалисты используют технологии информационного моделирования – ТИМ, при помощи которых можно создавать виртуальные копии, то есть цифровые двойники объектов.



Технологию применяют на всех стадиях постройки зданий, а также при последующей их эксплуатации. В итоге большая часть ошибок выявляется на ранних стадиях проектирования. С 2022 года с их помощью спроектировали свыше 90 объектов, выстроенных за счет бюджета столицы.

В их числе – кластер "Ломоносов", который получилось реализовать за 2 года вместо 3–4, а будущий пешеходный мост между Мнёвниковской поймой и Филевским парком удалось спроектировать на 20% быстрее обозначенных сроков, а "цифровой двойник" сооружения позволил подобрать оптимальное место строительства.

"Еще одна технология – лазерное 3D-сканирование, которое позволяет быстро создать цифровую модель строящегося или готового объекта. Создание детальной 3D-модели занимает часы, а не дни, при этом погрешность измерений крайне низкая", – подчеркнул мэр.

Благодаря этому проверка нового ФОК "Алтайский" заняла всего сутки вместо минимум пяти дней при обычном ручном обмере. Еще в сфере градостроительства используют российскую разработку модуль "ФОТО 360", которая помогает создавать панорамы объектов, чтобы затем сравнивать их с цифровыми моделями.



Для отслеживания работы техники используют "Центр механизации" – система в режиме реального времени отслеживает показатели работы техники, ее перемещения по стройплощадке и автоматически сравнивает фактические данные с плановыми показателями.

"Цифра" прочно вошла в строительную отрасль Москвы. Внедрение инновационных решений позволяет оптимизировать процессы проектирования, строительства и эксплуатации объектов, значительно повышая качество городской среды и комфорт жителей", – резюмировал мэр.

Ранее стало известно, что Москва в области строительства предоставляет электронно свыше 90% услуг, в том числе услуги по подключению к городским сетям и коммуникациям. С 2022 года для объектов, строящихся и введенных в эксплуатацию в Москве, оформляются цифровые паспорта с уникальным идентификационным номером. В настоящее время созданы 49 тысяч таких паспортов.

