Собянин рассказал о проектах Центра перспективных разработок Московского транспорта

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Внедрение современных технологий в транспортной сфере является одной из ключевых задач Стратегии развития Москвы. Чтобы инновации быстрее внедрялись в повседневную практику, в конце мая 2024 года в столице открыли Центр перспективных разработок Московского транспорта, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, Центр стал единой площадкой, где сосредоточены подразделения столичного транспорта, отвечающие за разработку, тестирование и внедрение инновационных решений. В нем работают инженеры, программисты, аналитики данных и эксперты.

Специалисты разрабатывают интеллектуальные системы для управления транспортом, цифровые сервисы, мобильные приложения, а также тестируют и настраивают турникеты, валидаторы, автоматы по продаже билетов и другое.

Одним из приоритетных направлений является разработка и тестирование беспилотного транспорта. В этой области успешно развивается проект первого в России беспилотного трамвая. В частности, модель 71-911ЕМ "Львенок-Москва" уже преодолела свыше пяти тысяч километров, а осенью в районе Строгино начнется регулярное движение с пассажирами по маршруту.

К 2030 году планируется охватить беспилотными технологиями большую часть трамвайной сети, подчеркнул градоначальник.

Вместе с этим в Московском метрополитене продолжается подготовка к запуску беспилотного поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ). Для начала состав будет курсировать по ночам и без пассажиров. В этом году начнется тестирование системы на современном поезде серии "Москва". Искусственный интеллект (ИИ) обеспечит разгон, торможение, открытие и закрытие дверей. В ходе испытаний в кабине будет находиться машинист, чтобы контролировать работу системы и обеспечивать безопасность.

В концу следующего года, отметил Собянин, планируется подготовить рабочий образец состава, который сможет курсировать в беспилотном режиме с учетом интервалов столичного метро – 90 секунд в наиболее актуальные часы на основных линиях. Поезд также будет ходить под контролем машиниста.

Для реализации проекта на БКЛ развернут технологическую сеть 5G, обеспечивающую сверхбыструю и надежную связь для взаимодействия состава с остальной инфраструктурой.

С началом летней навигации в городе также начали тестировать первый безэкипажный катер с беспилотным управлением. Изначально он был создан для нужд Главного управления на транспорте МВД России, однако со временем станет универсальным помощником транспортной полиции, рассказал мэр.

С его помощью правоохранители смогут мониторить акваторию, контролировать нарушения и проводить гидрографические исследования. Судно оснащено камерами, лидарами и современными навигационными системами, а за его движение отвечает ИИ.

Еще одним направлением работы Центра является создание и внедрение современных платежных решений для пассажиров. В этой сфере функционирует первая в стране лаборатория билетных систем. Среди значимых продуктов лаборатории – внедрение функции активации онлайн-пополнения карт "Тройка" и карт москвича на турникетах метро и МЦК, а также на валидаторах трамваев.

Раньше гражданам после дистанционного пополнения приходилось прикладывать карту к желтым терминалам на станциях метро. Теперь же билет автоматически записывается при стандартной оплате проезда на турникете или валидаторе, что экономит время пассажиров.

Кроме того, лаборатория участвовала в разработке и тестировании виртуальной "Тройки", позволяющей оплачивать проезд смартфоном. С ее помощью проезд в столичном транспорте горожане оплатили почти шесть миллионов раз. В настоящее время специалисты тестируют автоматическую активацию онлайн-пополнения "Троек" и карт москвича на валидаторах автобусов и электробусов.

Благодаря разработкам Центра в 2025 году в мобильном приложении "Метро Москвы" появятся новые функции, сказал градоначальник. Пользователи смогут строить маршруты с учетом средств индивидуальной мобильности (СИМ). Например, велосипеды можно будет взять в аренду прямо в приложении. Более того, "Метро Москвы", которым каждый месяц пользуются свыше 2,5 миллиона человек, получит обновленный дизайн.

Центр перспективных разработок Московского транспорта стал также интересной точкой притяжения и настоящим украшениям Кунцева, добавил Собянин. Во время реконструкции там модернизировали инженерные системы, заменили кровлю и железобетонные перекрытия, провели внутреннюю отделку и перепланировку, обновили фасад.

За год с небольшим в атриуме Центра прошло более 30 лекций, которые посетили свыше 1,2 тысячи человек. Наиболее популярными оказались встречи на тему навигации, развития пассажирских сервисов, а также истории городского транспорта.

Между тем на московские улицы уже вышли 12 электробусов нового поколения. Речь идет о маршрутах 384 и 384к, которые ходят от Савеловского до Белорусского вокзала и станции метро "ЦСКА". Уникальность новой модели в том, что у нее более прочная конструкция, также увеличена технологичность сборки и стойкость корпуса к коррозии.