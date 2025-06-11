Собянин: выделенные полосы увеличили скорость городского транспорта в 2–4 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время в Москве насчитывается 500 километров выделенных полос. Они увеличили скорость городского транспорта в 2–4 раза, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что такие полосы появились в столице еще в XX веке, когда в центре города было организовано одностороннее движение. Однако настоящий прорыв в развитии выделенных полос произошел в 2011 году, когда их стали вводить массово.

Например, в 2016 году на улицах Моховой, Охотный Ряд, в Театральном проезде и на Новой площади сделали встречные полосы, что позволило запустить удобные диаметральные маршруты автобусов и электробусов через центр города, указал градоначальник.

"Для нас было и остается важным предоставить пассажирам возможность быстро и комфортно добраться общественным транспортом до места работы, проживания, отдыха", – подчеркнул мэр.

В настоящее время такие полосы охватывают ключевые магистрали, подъезды к транспортным узлам и оживленные улицы города. Также внедряются обособленные трамвайные пути, система приоритета светофора и специальные "шлюзы" на перекрестках.

В будущем новый Юбилейный участок планируют внедрить на Северо-Западной хорде. Он будет расположен на пересечении улиц Большой Академической и Прянишникова. По нему будут ходить семь маршрутов, включая экспресс е24, соединяющий улицу Беловежскую и станцию метро "Петровско-Разумовская".

Новая выделенная полоса позволит автобусам и электробусам проезжать этот участок вдвое быстрее, выразил уверенность мэр, сославшись на полученные результаты. В частности, полосы поспособствовали не только росту скорости городского транспорта, так как 85% общественных маршрутов используют их, но и сокращению времени в пути для пассажиров.

Более того, количество ДТП снизилось в среднем на 25%. Также выделенными полосами пользуются скорая помощь, пожарные и другой спецтранспорт. Что, как подчеркнул Собянин, помогает им быстрее добираться до места вызова.

Он также обратил внимание, что по выделенным полосам организовано движение 720 городских и более чем 320 ведущих в пригороды маршрутов. Наиболее эффективной стала выделенка на улицах Старой Басманной, Спартаковской и Бакунинской, которая была запущена в 2023 году. Благодаря ей время в пути сократилось с 36 до 18 минут.

"Москва – лидер по числу введённых выделенных полос среди городов Европы. Продолжим активно развивать инфраструктуру для наземного транспорта и вводить новые участки", – указал градоначальник, добавив, что до конца 2026-го планируется ввести еще около 40 километров полос.

Ранее сообщалось, что с 14 июня в Москве появятся новые выделенные полосы на северо-западе Москвы, Северо-Западной хорде и на дублере Большой Академической улицы. Также полосы сделают на бульваре Яна Райниса, в Неманском и Трикотажном проездах. На них будут ходить 23 городских и пригородных маршрута.