На 7 участках ТТК в Москве переразметят дорогу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разработал 7 проектов по переразметке дорог на Третьем транспортном кольце (ТТК), рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По данным ЦОДД обновленная разметка появится на Ленинградском проспекте, Звенигородском шоссе, между проспектом Генерала Дорохова и Комсомольским проспектом, на Зиловском бульваре, Автозаводской, Южнопортовой, Нижегородской улицах.

Вице-мэр напомнил, что масштабная программа началась еще в 2018 году. Ее завершение планируется через 2 года, когда специалисты закончат работы на оставшихся участках.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В результате, как отметил Ликсутов, пропускная способность увеличится на 15–25%, а количество заторов на главной магистрали города, наоборот, снизится. В частности, в местах, где раньше были пробки, появятся полосы и закрытые заезды, обеспечивающие удобный и безопасный проезд.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно улучшаем движение в городе и используем для этого самые эффективные методы", – заключил Ликсутов в телеграм-канале Дептранса.

На ТТК также планируется замена около 700 тысяч квадратных метров асфальта на 16 участках. Одной из причин проводимого ремонта стала колейность, которая появляется из-за интенсивного движения машин.

Работы пройдут в несколько этапов на внутренней и внешней сторонах ТТК на участке от Звенигородского шоссе до Беговой улицы, на обеих сторонах кольца от Комсомольского проспекта до Бережковского моста, путепроводе Волгоградский – Угрешский и в Гагаринском тоннеле.