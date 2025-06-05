Специалисты обновят около 700 тыс квадратных метров асфальта на ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы заменят около 700 тысяч квадратных метров асфальта на 16 участках Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – рассказал заммэра.

Одной из причин проводимого ремонта стала колейность, которая появляется из-за интенсивного движения машин. Она не только создает дискомфорт для автомобилистов, но и угрожает безопасности дорожного движения.

"Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", – сказал Бирюков.

Работы пройдут в несколько этапов на внутренней и внешней сторонах ТТК на участке от Звенигородского шоссе до Беговой улицы, на обеих сторонах кольца от Комсомольского проспекта до Бережковского моста, путепроводе Волгоградский–Угрешский и в Гагаринском тоннеле.

Сначала специалисты проведут фрезерование покрытия, потом починят смотровые колодцы и ливневые решетки, а затем уложат новый асфальт и нанесут дорожную разметку. Для укладки рабочие применяют современные технологии и собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих Москве. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн продукта.

Ранее специалисты начали менять асфальт на участке Киевского шоссе. Там планируется уложить более 900 тысяч квадратных метров покрытия. Последний раз асфальт меняли здесь в 2021 году. Покрытие обновят на участке от пересечения с МКАД до 41-го километра шоссе в обоих направлениях.

