Второй этап благоустройства начался возле станции метро "Университет Дружбы Народов"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства

Второй этап благоустройства начался в районе станции метро "Университет Дружбы Народов" на юго-западе Москвы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, основная задача работ заключается в улучшении пешеходной и транспортной доступности станции метро, в том числе организация удобных подходов и подъездов к ней.

Бирюков напомнил, что в 2024-м были приведены в порядок улицы Миклухо-Маклая, Академика Волгина и Академика Опарина. В 2025-м специалисты городского хозяйства проведут работы по благоустройству на улице Островитянова на участке от Ленинского проспекта до Севастопольского проспекта. В настоящее время там установлен строительный городок и ограждения с сигнальными фонарями и информационными баннерами. Для пешеходов организованы проходы.

В рамках работ специалисты уберут воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью 20,3 километра. Бирюков подчеркнул, что это поможет улучшить визуальный облик территории и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Также будет организована ливневая система, расширены тротуары и обновлено их покрытие. В результате общая площадь пешеходной зоны составит 13,5 тысячи квадратных метров. На проезжей части появится свыше 34 тысяч квадратных метров асфальта, парковочные места и 9 новых светофоров. Месторасположение еще двух светофоров будет изменено.

Помимо этого, специалисты установят более 160 фонарей с энергоэффективными светильниками и оборудуют у нерегулируемых пешеходных переходов опоры контрастного освещения. Для удобства пассажиров планируется обновить 10 устаревших остановок. На их месте появятся современные остановки с зарядными слотами. Более того, будет организована еще одна остановка в новой точке.

Заммэра Москвы подчеркнул, что не забудут специалисты и про озеленение территорий. В рамках работ они планируют привести в порядок существующий и разбить новый газон общей площадью 35,5 тысячи квадратных метров. Бирюков напомнил, что до этого на улице Островитянова были высажены свыше 320 деревьев. Завершатся все работы к осени этого года.

Ранее сообщалось, что за последние 2 года было приведено в порядок 8 гектаров территории кластера "Ломоносов" в районе Раменки. В рамках первого этапа работ, которые стартовали в 2023 году, был благоустроен Проектируемый проезд № 6453. На этом участке организован удобный проезд и транзитный маршрут от кластера к станции метро "Университет".

В рамках второго этапа работ, которые завершились в этом году, были благоустроены Проектируемые проезды № 1190 и 1194 – они соединяют гимназию с улицей Светланова и Раменским бульваром. Тогда специалистам удалось обновить и организовать новые тротуары общей площадью примерно 15,5 тысячи квадратных метров, а также проложить свыше 29 тысяч квадратных метров асфальта на дорогах и нанести на нее разметку.

