Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

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В текущем году специалисты планируют благоустроить четыре района на юго-западе столицы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

"В прошлом году реализовали несколько масштабных проектов благоустройства на юго-западе Москвы. В этом году работы пройдут еще в четырех районах", – отметил градоначальник.

В столичном районе Коньково в предыдущем году был благоустроен пешеходный маршрут от Битцевского леса до станции метро "Беляево", а в текущем сезоне специалисты обновят детские площадки, создадут новые спортивные зоны для игр в волейбол и баскетбол, а также установят лавочки, новые горки, лазалки и прочие развивающие элементы для детей.

"Планируется озеленение, прокладка прогулочных дорожек и устройство парковочных мест", – отметил Собянин.

В Ломоносовском районе города продолжат благоустраивать дворы у станции метро "Университет". В частности, между домами № 11 и 19 по проспекту Вернадского обновят пешеходные дорожки и поставят новые лавочки. Обновление ожидает детскую и спортивную площадки и парковку.

В районе домов № 4 и 8 на улице Крупской улучшат детские площадки, на одной из них появится игровой комплекс в виде вертолета с горками и веревочными лестницами. Для совсем маленьких жителей установят домики и песочницу.

"Спортивная зона между домами 4к3 и 8к1 порадует разнообразием силовых тренажеров и зоной для воркаута. Вдоль пешеходных дорожек поставим новые лавочки, в том числе и под навесом. Проведем дополнительное озеленение и установим современную систему освещения для комфортных прогулок", – рассказал мэр Москвы.

У дома № 9 на улице Строителей должна появиться большая детская площадка с канатными городками, современными качелями, горками и лазами. Для детей помладше оборудуют зону для развития подвижности и моторики. Специалисты обустроят перголы с лавочками, прогулочные дорожки, а также высадят деревья и организуют дополнительные парковки.

Основная часть благоустройства в столичном районе Северное Бутово пройдет вокруг храма великого князя Дмитрия Донского в Бутовском парке. Рабочие обновят стелу и памятный камень "Аллея Воинской Славы", обустроят зоны тихого отдыха со скамейками и перголами с качелями, построят детплощадки в экостиле и возведут новый спортивный кластер.

"Бег, футбол, баскетбол, воркаут, йога, танцы, настольный теннис – всем этим можно будет заняться на специально оборудованных площадках", – обозначил Собянин.

В планах у столичных властей – благоустройство центральной дорожки и пешеходных зон, а также установка новой современной площадки для выгула и дрессировки собак.

Кроме того, качественное пространство для занятий спортом появится на Ясногорской улице в Ясеневе. В 2024 году на Литовском бульваре в этом же районе уже разместили спортивный кластер с тренажерами, площадкой для командных видов спорта, полем для футбола и пространством для настольного тенниса.

В текущем году на Ясногорской улице появятся зона с тренажерами, столы для настольного тенниса, беговые дорожки. Возле дома № 7 заменят устаревшую детскую площадку на современный игровой городок с различными качелями, лазалкой и горками.

"Территорию оборудуем лавочками и пешеходными дорожками, установим современную систему освещения, проведем озеленение и приведем в порядок парковочную зону", – резюмировал Собянин.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали проводить работы по благоустройству территорий возле будущего вокзала Царицыно на юге Москвы. Главной задачей является организация удобных проходов и подъездов к метро и МЦД, а также создание комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли улицы Каспийская, Луганская, Товарищеская, Веселая и Солнечная.

