Единое парковое пространство для отдыха появится на северо-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единое парковое пространство для отдыха появится на северо-востоке Москвы, рассказал префект Северо-Восточного административного округа столицы Сергей Мельников.

В состав самого протяженного в Европе парка "Яуза" уже вошли Бабушкинский и Гончаровский парки, парк у Джамгаровского пруда, этнодеревня Бибирево и сквер по Олонецкому проезду. Благодаря этому объединению у москвичей появились новые места для отдыха и досуга.

Мельников отметил, что в составе парка "Яуза" уже есть более десятка различных территорий. Например, туда входят исторические места, в том числе парк у Акведука, Сад будущего и сквер по Тенистому проезду. В заповедных местах организованы экотропы, а на территории парка возведены современные спортивные кластеры, включая парк спорта на Чермянке и парк спорта "Яуза".

"Новые парки останутся такими же парками в тех же границах и с тем же функционалом. Под брендом "Парк Яуза" они получат толчок к дальнейшему развитию. <...> Руководство города уделяет особое внимание защите зеленых территорий. Парки являются неотъемлемой частью зеленого каркаса округа. Их границы никакому изменению не подлежат, и мы это строго контролируем. Мы умеем дорожить своими историческими объектами, и у нас есть опыт работы с ними", – отметил префект СВАО.

Он добавил, что сквер по Олонецкому проезду был приведен в порядок два года назад в рамках благоустройства "Парка Яуза". Кроме того, прежним останется Бабушкинский парк, отметивший 1 мая 70-летие официального статуса городского парка. Мельников добавил, что 1 июня Бабушкинский парк влился в "Парк Яуза" и получил "второе рождение" как часть самого протяженного парка в Европе. По словам префекта, в Бабушкинском парке будут возобновлены занятия "Московского долголетия" и культмассовая работа. Там же старые аттракционы планируется заменить на новые.

В настоящее время, по его словам, специалисты проводят реставрацию Дома культуры имени А. В. Луначарского и занимаются возрождением усадьбы Виноградово. В 2026-м году будет открыт культурный центр "Арктика". Также планируется обновить инфраструктуру в Гончаровском парке и этнодеревне Бибирево.

Ранее сообщалось, что специалисты по просьбе москвичей благоустроят территорию у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, а также у Суздальского пруда. Там будут организованы комфортные места для прогулок и отдыха. Для тех, кто занимается спортом, оборудуют зону для воркаута, где будут установлены тренажеры и организована спортивная площадка.

