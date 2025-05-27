Новые тренажеры и лаунж-зона с шезлонгами появятся в парке "Дубрава"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые тренажеры и лаунж-зону с шезлонгами установят в парке "Дубрава" на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В рамках благоустройства специалисты сохранят места отдыха и модернизируют имеющиеся зоны для занятий спортом и детских игр. На спортивных и детских площадках, которые располагаются у дома № 10, корпуса 1, на Родионовской улице и у дома № 14 на улице Соколово-Мещерской, появятся новое оборудование и яркое травмобезопасное покрытие.

Для спортсменов в парке оборудуют универсальную площадку и установят столы для настольного тенниса. Дети смогут проводить время на нескольких игровых комплексах с элементами для лазания и горками, качелями, каруселями и батутами.

В зоне воркаута специалисты сделают новые силовые тренажеры с навесами. Также там обновят и расширят зону для прогулок и занятий с животными.

Вокруг водоема в рамках работ будут обновлены деревянные настилы, покрытие дорожек и тропинок. При этом мастера сохранят и реконструируют сухой фонтан, а возле него установят арт-объект "Дубрава" и полукруглые лавочки.

Будет проведено озеленение территории. Кроме того, рядом с парком сделают дополнительные парковочные места.

Ранее стало известно, что территории Беловежского и Мазиловского прудов благоустроят в столичных районах Можайский и Фили-Давыдково. Там появятся зоны для комфортного отдыха и занятий спортом.

У Беловежского пруда специалисты обновят пешеходные дорожки, установят парковые качели, шезлонги и лавочки. На территории у Мазиловского пруда появятся удобные шезлонги и качели. Кроме того, в рамках работ мастера обновят прогулочные маршруты и сцену для проведения мероприятий.

