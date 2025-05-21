Прогулочные тропы обновили в парке "Москворецкий"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты обновили прогулочные тропы и сделали смотровые балкончики в природно-историческом парке "Москворецкий", на участке набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Работы проводились в рамках благоустройства и реабилитации территории парка. На площадках также установили навесы, под которыми можно укрыться от осадков и наслаждаться видами на реку в любую погоду.

До начала работ на набережной вдоль берега большого полуострова уже были небольшие участки с прогулочными тропами. Однако со временем настилы пришли в негодность, поручни покосились, а покрытия повредились. Помимо этого, здесь не было сходов для маломобильных посетителей. Во время работ были смонтированы новые настилы на свайном основании, в которых встроили смотровые балкончики и отдельно стоящие смотровые площадки.

Прогулочные тропы проходят на участках со сложным рельефом, в переувлажненных местах, а также в видовых зонах. Общая протяженность настилов достигает около 300 метров, их основной задачей является безопасность почвы и растительности от порчи и вытаптывания. Также они обозначают маршрут и по ним удобно передвигаться.

Специалисты смонтировали винтовые опоры, не применяя тяжелую крупногабаритную технику, благодаря чему был сведен к минимуму ущерб естественной среде, сохранились миграционные пути для животных и природа этого места.

Входы на новые настилы располагаются на одном уровне с покрытием прилегающих дорожек. Благодаря этому по ним удобно передвигаться маломобильным посетителям. На настилах были сделаны три смотровые площадки в виде прямоугольных балкончиков и еще один отдельный балкончик установили отдельно. Все они оборудованы скамьями, урнами и навесами из поликарбоната.

Кроме того, на береговой линии теперь располагаются две круглые смотровые площадки диаметром 16 метров, на которых размещены урны и шезлонги для принятия солнечных ванн или созерцания водной глади реки. Уточняется, что еще четыре смотровые площадки появились на берегу Малого Строгинского затона.

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