Собянин: более 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта между Садовым кольцом и площадью Гагарина в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Несколько лет назад мы перешли на новый стандарт озеленения крупных магистралей, отдав предпочтение взрослым высоким деревьям. Они лучше защищают горожан от пыли и шума дорог, при этом максимально адаптированы к московскому климату", – рассказал мэр столицы.

Он отметил, что раскидистые липы и вязы, яблони, черемуха, дубы и березы делают улицу уютнее и красивее.



Первые липы-крупномеры были высажены в 2016 году на Тверской улице, после этого они украсили многие столичные набережные, центральные улицы, площади, территории школ, поликлиник, больниц и другие общественные пространства. С 2021 года деревья стали высаживать на вылетных магистралях и больших улицах. На Ленинском проспекте они появились на широких тротуарах, Калужской площади и площади Гагарина.



Кроме того, вдоль проспекта в клумбах-кадках специалисты создали 16 композиций из 480 хвойных растений, в числе которых ель, сосна, можжевельник и туя. В темное время суток их будет украшать ландшафтная подсветка.

В этом году планируется высадить более 8 тысяч деревьев. Они появятся на Профсоюзной улице, Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, а также в парках, рядом со школами и больницами.

Ранее в ЮЗАО началось благоустройство Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября. Главной задачей проекта станет придание территории современного облика и повышение ее функциональности. Не менее важно обеспечить ее связанность и сохранить ключевую транзитную функцию. Специалисты высадят свыше 1 тысячи взрослых деревьев, а также обустроят более 668 тысяч квадратных метров газона.