Десять набережных будут отремонтированы в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты обновят 10 набережных в Москве в 2025 году. На каждой из них проведут расшивку швов гранитной облицовки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Всего мастера отремонтируют более 180 тысяч погонных метров покрытия.

"Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", – объяснил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы пройдут на Ростовской, Саввинской, Фрунзенской, Краснохолмской, Крымской, Берсеневской и Коломенской набережных. Расшивку швов специалисты организуют на участке Космодамианской набережной от Большого Краснохолмского моста до Шлюзового моста, на участке Бережковской набережной – от улицы Потылихи до дома 2Б по Воробьевскому шоссе и на набережной вдоль Проектируемого проезда № 1824.

В рамках работ мастера проведут пескоструйную очистку камня, очистят швы между плитами, заполнят их полимерцементным материалом и водонепроницаемым раствором.

Кроме того, в этом году в Москве заменят деформационные швы на пяти мостовых сооружениях. Работы проведут специалисты комплекса городского хозяйства. Они обновят швы на двух автодорожных объектах, двух эстакадах и одном путепроводе. Всего будет заменено более 1,3 тысячи погонных метров.

