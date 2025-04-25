Бирюков: в Москве на пяти мостовых сооружениях заменят деформационные швы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Деформационные швы заменят на пяти мостовых сооружениях в Москве в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, работы по замене швов проведут специалисты комплекса городского хозяйства. Они обновят швы на двух автодорожных объектах, двух эстакадных и одном путепроводе. Всего будет заменено более 1,3 тысячи погонных метров.

Обновлять такие швы необходимо, считает Бирюков, поскольку из-за активного движения и резких перепадов температуры воздуха эти конструкции приходят в негодность. В итоге на дороге образуется такой порог, при пересечении которого автовладелец может почувствовать удар.

Заммэра отметил, что работы по замене проводятся исключительно в теплое время года. При этом специалисты соблюдают определенную технологию. Изначально они разбирают металлические конструкции старых швов, а затем устанавливают новые. На последнем этапе проводят армирование и бетонируют переходные зоны.

Отмечается, что во время ремонта мостовые сооружения не закрывают. Достаточно ввести временные перекрытия по одной полосе, считает Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что ежегодная замена старых швов повышает комфорт водителей и безопасность на дороге.

Ранее Бирюков сообщил, что в Москве начали обновлять дорожную разметку после зимы. Ее наносят долговечными пластичными материалами. По словам заммэра, холодный пластик применяют для нанесения элементов дорожной разметки сложной конфигурации, а термопластик – для продольных линий, разделяющих потоки.