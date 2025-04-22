Дорожную разметку начали обновлять в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства начали обновлять дорожную разметку в столице после зимы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Разметка выполняется долговечными пластичными материалами – холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком. Ее планируется нанести на более чем 4 тысячи дорожных объектов", – отметил он.

По словам Бирюкова, холодный пластик применяют для нанесения элементов дорожной разметки сложной конфигурации, а термопластик – для продольных линий, разделяющих потоки.

Дорожную разметку обновят на главных магистралях и улицах, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, станций метро, парков, театров и кинотеатров. Работы пройдут в ночное время с частичным ограничением движения.

Всего специалисты разметят более 80 тысяч стрел направления движения, свыше 26 тысяч наземных пешеходных переходов, более 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, свыше 10 тысяч знаков "Осторожно, дети" и более 300 "вафельниц". Также они обновят линии, разделяющие потоки, стоп-линии и дублирующие дорожные знаки.

Кроме того, на дорогах столицы пройдет генеральная уборка, в рамках которой к лету подготовят около 1 миллиона объектов. В ходе месячника благоустройства в порядок планируется привести около 900 тысяч дорожных знаков, свыше 63 тысяч светофоров, 376 дорожных табло и 578 светодиодных знаков для дистанционного вывода информации. Все работы будут проводиться в выходные дни и непиковые часы.

